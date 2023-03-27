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Украинские диверсанты получили маскировочные халаты, которые невидимы для тепловизионного оборудования, рассказал агентству ТАСС военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на неназываемые источники.

Он отметил, что информация пока не проверена, но она гласит, что в распоряжении десантно-штурмовых рот ВСУ, которые обычно задействуются для диверсий, появились некие удивительные маскхалаты. Действительно ли они невидимы для тепловизоров, сейчас сказать сложно, но Киселев пообещал скоро приоткрыть завесу тайны.

Он отметил, что российские ВС отслеживают диверсионные группы украинских вооруженных формирований, чтобы взять пленного в новом маскхалате. Если это удастся, то соответствующее видео будет опубликовано в Сети.

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