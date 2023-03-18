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Конструкторское бюро «Око» готовит к отгрузке в зону специальной военной операции несколько партий дронов-камикадзе «Привет-82». Эти беспилотники самолетного типа созданы специально для добровольческих отрядов, передает ТАСС.

Представители КБ рассказали, что сейчас готово 33 беспилотных аппарата. Они отметили, что из-за отсутствия соответствующей лицензии изготавливают только носители. Взрывные заряды на дроны будут устанавливаться непосредственно подразделениями, в зависимости от особенностей боевых задач.

Беспилотники, стоимость которых составляет 110 тысяч рублей, разгоняются до 140 км/ч и могут преодолеть расстояние в 30 километров. Применять их можно для ударов по укрепрайонам противника и в контрбатарейной борьбе. Также после ряда испытаний и необходимых доработок дрон сможет уничтожать тяжелую бронетехнику.

В ближайших планах КБ «Око» – создание на базе «Привет-82» беспилотного фронтового бомбардировщика, способного возвращаться после сброса взрывного заряда.

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