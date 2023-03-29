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Показала себя с лучшей стороны. Недавно разработанная и принятая на вооружение ракета с названием “Изделие 305Э” успешно применяется в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг “Высокоточные комплексы” (входит в государственную корпорацию “Ростех”).

Указанными “изделиями” в российской армии оснащают боевые вертолёты: модернизированные версии Ми-28 и Ка-52. Эти боевые машины активно используются в зоне СВО. Специалисты отмечают, что новые управляемые ракеты удачно интегрированы в систему боевых летающих машин и уже поразили немало целей. Поставки боеприпасов идут планомерно и по графику, добавили в холдинге.

Управляемые ракеты “Изделие 305Э” впервые показали в 2021 году. Тогда же боеприпасы были приняты на вооружение. Дальность полёта ракеты составляет больше 14 километров. При этом снаряд может развивать скорость превышающую 200 метров в секунду. Ракета предназначена для уничтожения как техники противника (в том числе танков), так и его укреплений.

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