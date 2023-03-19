Сюжет американского телеканала ABC News об уничтожении русской литературы на одной из печатных фабрик Киева вызвал широкий резонанс. Пользователи видеохостинга YouTube возмутились действиям киевского режима.

Они написали, что подобное делал Гитлер, сжигая русские книги в огромных кострах. Это лишь подтверждает, что власть на Украине захватили нацисты.

«Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство», – возмутился один из комментаторов.

Другой иронично заметил, что Австрии, для избавления от немецкой культуры, пришлось бы не жечь книги, а вливать в реку пиво.

«Ну, я даже не знаю, что сказать, в моем городе много украинских беженцев, и на улице они говорят между собой на русском языке, а не на украинском», – цитирует РИА Новости еще одного пользователя.

Киевский режим «запретил» русских классиков. Кроме того, в рамках продолжающейся «декоммунизации» он уничтожает памятники, причем даже тем деятелям, которые вовсе не связаны с коммунистической эпохой. Так, в Измаиле и Одессе убрали памятники полководцу Александру Суворову. Также демонтирован памятник Екатерине Второй. Еще одна «забава» нацистских властей и их прихлебателей из числа активистов – это переименование улиц во всех городах и замена вывесок, которые до сих пор написаны на русском языке.