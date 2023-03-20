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Служба внешней разведки РФ (СВР) выяснила, что Америка запланировала отправить вооружение в Сирию для исламистских группировок. Это ПЗРК «Игла», несколько десятков пикапов на полном приводе, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, а также противотанковые ракетные комплексы NLAW и TOW.

Сергей Нарышкин, возглавляющий Службу внешней разведки, сообщил, что Вашингтон продолжает использовать исламистские группировки в Сирии, подконтрольные ему, для того, чтобы подрывать позиции законных властей в этом государстве.

При этом Штаты особую роль отводят «Армии свободной Сирии». Это формирование, в состав которого входят оппозиционные отряды арабов и курдов, которые действуют в северо-восточной и центральной части страны. Именно их Америка и Британия применяют для того, чтобы поддерживать связь с подпольными представителями «Исламского государства» (террористическое формирование, которое является запрещенным в России).

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