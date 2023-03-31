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Суд города Казани арестовал блогера Парвину Абузарову. Девушка сейчас находится под домашним арестом, ей выдвинуты обвинения в публичных призывах к деятельности, которая угрожает безопасности страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные представителя Вахитовского районного суда г. Казани.

Источник сообщил, что Абузарова Парвинахан по решению суда отправлена под домашний арест на срок до 10 апреля.

По данным суда против блогера заведено уголовное дело в соответствии со ст. 280.4 УК РФ за публичные призывы к противозаконной деятельности с применением сети интернет. По данным регионального управления ФСБ ранее против девушки уже была применена мера в виде принуждения к явке в судебные органы.

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