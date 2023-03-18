Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Харцызску, причем их целью в очередной раз были жилые дома. В СЦКК сообщили, что после атаки начался сильный пожар, экстренные службы сразу же приступили к его тушению.

Обстрел начался около 15:30 18 марта. Всего боевики ВСУ выпустили по городу три ракеты. Одна из них попала в частный дом на улице Полевой, который разрушен полностью.

«Обследованием и опросом жителей установлено, что это был прилет вражеской ракеты. Дом полностью разрушен. Пострадавших нет! Все службы работают на месте», – заявила мэр Харцызска.

Установлено, что удар по городу наносился из Красноармейска, который в настоящий момент оккупирован украинскими войсками.