Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
2
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский снайпер в качестве огневой точки выбрал одно из пустующих жилищ и разместился там, как у себя дома. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале портала «Страна.ua».

На кадрах записи видно, что боевик сидит в комнате, обставленной прежними владельцами, и наводит оружие на цель. Затем он предупреждает ведущего съемку сослуживца, что намерен стрелять и открывает огонь.

Также на видео вскользь показана обстановка дома. В одной из комнат виднеются небольшие разрушения, по полу разбросаны вещи прежних владельцев.

Украинская армия использует частные дома и квартиры в качестве опорных пунктов и огневых рубежей с самого начала СВО. Россия неоднократно обращала на это внимание международных организаций, указывала, что фактически это попытка прикрыться гражданскими лицами, как живым щитом. Однако все подобные заявления игнорируются Западом.

Вам может понравиться

Иностранные болельщики раскритиковали АПЛ за отсутствие российских футболистов в видео лучших голов

Зарубежные пользователи YouTube резко осудили авторов видеоподборки английской премьер-лиги (АПЛ). В ней были показаны лучшие голы за всю историю чемпионата от каждой страны. Всего в подборке показали 103 лучших забитых

Китайцев рассмешила фотография министра обороны Украины на фоне военной техники

Читателям китайского издания “Гуаньча” показалась забавной фотография, на которой министр обороны Украины Алексей Резников с несколькими людьми позирует на фоне переданной Киеву западной военной техники. Об это сообщает РИА “Новости”.

Командир батальона “Восток” Александр Ходаковский получил повышение в должности

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский с позывным «Скиф» указом президента РФ Владимира Путина назначен на должность руководителя Главного Управления Росгвардии по ДНР. Отмечается, что сам он пока не сообщил