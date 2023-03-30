Украинский снайпер в качестве огневой точки выбрал одно из пустующих жилищ и разместился там, как у себя дома. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале портала «Страна.ua».

На кадрах записи видно, что боевик сидит в комнате, обставленной прежними владельцами, и наводит оружие на цель. Затем он предупреждает ведущего съемку сослуживца, что намерен стрелять и открывает огонь.

Также на видео вскользь показана обстановка дома. В одной из комнат виднеются небольшие разрушения, по полу разбросаны вещи прежних владельцев.

Украинская армия использует частные дома и квартиры в качестве опорных пунктов и огневых рубежей с самого начала СВО. Россия неоднократно обращала на это внимание международных организаций, указывала, что фактически это попытка прикрыться гражданскими лицами, как живым щитом. Однако все подобные заявления игнорируются Западом.