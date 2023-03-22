Ситуация на Украине развивается на фоне боев за Бахмут, а для Киева самой большой угрозой на будущее могут стать республиканцы США. Об этом заявил немецкий эксперт по вопросам обороны и международной безопасности Вольфганг Рихтер еженедельнику Stern. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вольфганг Рихтер долгое время работал в Бундесвере, НАТО, Министерстве обороны, возглавлял военное представительство при ОБСЕ и до 2022 года был экспертом по разоружению и безопасности в аналитическом центре Stiftung Wissenschaft und Politik. «То есть он никоим образом не «путинский друг», и дает ясные предупреждения Западу», – поясняет Stern.

По поводу недавнего заявления Зеленского о якобы «скором распаде России» Рихтер сказал: «Я не верю, что Россия распадется. Они мобилизовали много войск, у них есть боевая техника, которая еще будет много значить на поле боя. Слова Зеленского – это просто работа на публику».

Для Киева сейчас складывается тяжелая обстановка на поле боя. Бахмут является краеугольным камнем в линии обороны ВСУ. Следующая линия обороны находится у Краматорска. С украинской точки зрения, если Бахмут падет, будет отдана относительно большая территория и усилится угроза украинских военных перевозок.

По мнению Рихтера, в Бахмуте «может развиться такой же сценарий, как в Мариуполе, когда ему придется стать окруженной крепостью». Хотя в Киеве речь ведут о том, чтобы «выиграть время для подготовки собственного наступления, нанести российским войскам больше потерь и ослабить их наступательную мощь», но в большей степени украинским силам действительно грозит опасность оказаться в ловушке и потерять высококвалифицированные кадры».

Тем не менее, эксперт считает: «Я не ожидаю скорой военной победы ни для одной из сторон в украинском конфликте». Поэтому мирное решение не следует откладывать слишком надолго. В то же время отправная точка для дипломатического решения в настоящее время очень сложна, «потому что русским пришлось бы отступить от своих максимальных требований, а украинцам наверняка уже не стоит стремиться отвоевать каждый квадратный метр земли, включая Крым», – подчеркивает Рихтер.

Он также добавляет: «Но следует внимательно учесть, что делали русские десятилетия назад. Они хотят предотвратить расширение НАТО, и Украина всегда была для них особо чувствительной точкой. Следует поговорить об этом с русскими. Тем более, что в настоящее время в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в этот блок».

Рихтер считает, что «Путин озабочен исторической перспективой. Путин не верит, что через несколько лет ничего не изменится только потому, что в настоящее время членство Украины в НАТО нереально». Поэтому Западу следует глубже продумывать вопросы собственной безопасности. «Ведь мы имеем дело с одной из двух крупнейших ядерных держав на Земле. К этому нельзя относиться легкомысленно», – отмечает эксперт.

По этому поводу он также упомянул про крушение американского военного беспилотника вблизи Крыма. «Подобные инциденты всегда могут произойти при тесном контакте. Однако сейчас важно, чтобы не произошло эскалации. Дело в том, что такие вещи могут выйти из-под контроля», – указывает Рихтер и поэтому призывает США и НАТО к осторожности и обдумыванию каждого шага.

Он напомнил, что упавший американский беспилотник «мог выявлять, что требуется для нанесения ударов» по российским военным объектам. Кроме того, такой тип БПЛА, скорее всего, мог быть еще и сам вооружен – стандартным ракетным оружием для точечного удара, как это делалось в течение долгих лет так называемой «американской борьбы против террора», но по многим пунктам противоречит международному праву.

Наконец, Рихтер утверждает: «Опасность, которая представляет для Украины в долгосрочной перспективе, на самом деле больше исходит от республиканского лагеря в Соединенных Штатах». Не только различные радикальные республиканцы, но и Рон Десантис, который намерен бороться за Белый дом, могут помешать сложившемуся «двухпартийному большинству» по вопросам поддержки Украины,

«Мы не знаем, кто будет новым президентом США. Но если Соединенные Штаты перестанут быть крупнейшим военным донором НАТО, то европейцам придется решать вопросы своей безопасности в одиночку. Эти соображения также должны способствовать тому, чтобы мирное решение по Украине не было отложено», – заключает немецкий эксперт.