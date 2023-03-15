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Американское Министерство обороны начало переговоры с турецким оборонным ведомством и просит предоставить проход в Черное море для флота США.

Отмечается, что Пентагон хочет провести исследование места, где днем ранее произошло крушение американского беспилотника. При этом российское Минобороны отрицает причастность своих истребителей к падению дрона Соединенных Штатов в акватории Черного моря.

Известно, что сбивать летательные устройства в воздухе над нейтральными водами запрещено законом, если страны не воюют друг с другом. Поэтому если бы российский истребитель Су-27, который поднялся в воздух при обнаружении американского дрона, сбил его, то американцы немедленно об этом бы проинформировали.

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