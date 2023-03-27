Власти Вашингтона странным образом отреагировали на заявление Владимира Путина о том, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Однако это спокойствие только напускное, считает китайское издание Baijiahao, а за ним скрывается серьезное волнение высшего руководства страны.

Авторы публикации отмечают, что совсем скоро на территории Белоруссии, которая имеет общие границы со странами-членами НАТО, появятся российские ядерные боеголовки. В Белом доме на такую новость заявили, что Пентагон не будет отвечать на данное действие Кремля, поэтому США не станут менять свою ядерную позицию.

При этом власти США взволнованы данной новостью. Они считают, что такие события стали следствием внешней политики страны и массовой поставки вооружения на Украину и в Европу.