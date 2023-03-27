“Исламское государство” (террористическая организация, запрещена в России) всё ещё представляет опасность, хоть и значительно ослаблено. В этой связи США намерены сохранить своё присутствие в Сирии. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби – передаёт “МК”.

Сейчас в Сирии служат около одной тысячи американских военных, уточнил высокопоставленный чиновник из США. При этом президент Джо Байден не намерен сворачивать военные базы в Сирии, добавил Кирби.

Американские военные контролируют некоторые территории Сирийской Арабской Республики. В основном, речь идёт о нефтяных месторождениях. В составе антитеррористической коалиции западных стран США борются с боевиками “Исламского государства”. В то же время сирийское правительство не раз заявляло, что американские солдаты на территории государства находятся незаконно, и требует их вывода.

Периодически базы США подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов. Подчас американские военные обвиняют в таких ударах проиранские сирийские формирования.