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24 ракеты в 2024 году. В США стали известны основные параметры бюджета на будущий год. В числе прочего там указана покупка гиперзвукового вооружения. Об этом пишет РИА “Новости”, ссылаясь на проект главного финансового документа Белого дома.

В проекте бюджета, который представили американские власти, уточняется, что 11 миллиардов долларов планируется потратить на высоколетальное высокоточное оружие. Среди прочего, в этой графе указываются и 24 гиперзвуковые ракеты.

В настоящее время гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай. Власти США неоднократно признавали, что в плане разработки и принятия на вооружение гиперзвуковых ракет, Вашингтон значительно отстаёт от Пекина и Москвы. В этой связи военные США призывали власти уделить соответствующему вопросу больше внимания.

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