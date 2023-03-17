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Польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что среди задержанных в Польше лиц, обвиняемых в шпионаже, нет граждан РФ. Ранее в Варшаве заявили о задержании на польской территории девяти человек с иностранным гражданством, которые якобы сотрудничали с российской разведкой и занимались подготовкой совершения диверсий.

Согласно заявлению министра внутренних дел и администрации Польши, министра-координатора спецслужб Мариуша Каминьского, задержанные лица являются иностранными гражданами. Шестеро из них были временно арестованы. Согласно словам Каминського, подозреваемыми лицами проводилась разведка на территории Польши и готовились диверсии, якобы по заданию российских спецслужб.

По утверждению Rzeczpospolita, среди задержанных «шпионов» нет российских граждан, только украинцы и белорусы, которые якобы были завербованы российской разведкой. В издании говорится, что российские граждане «сразу бы бросались в глаза», поэтому и были привлечены граждане других государств.

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