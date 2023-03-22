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Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат пояснил, почему перед ударами по объектам в оккупированном украинскими войсками Запорожье своевременно не сработала сирена воздушной тревоги.

По его словам, удар наносился ракетой реактивной системы залпового огня. Такие атаки проводятся с относительно небольшого расстояния, поэтому ПВО не в состоянии на них отреагировать. Кроме того, от момента пуска до попадания по цели проходит всего несколько секунд. За это время воздушная тревога сработать просто не успела бы.

Игнат предположил, что речь идет об РСЗО «Торнадо-С», которая в своей модифицированной версии обеспечивает дальность поражения целей до 120 километров. Также он заявил, что удар наносился по жилому кварталу, что является очередной ложью. Российские ВС не атакую жилую застройку в отличие от Киева, который для атак на гражданскую инфраструктуру Донецка использует американские РСЗО HIMARS.

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