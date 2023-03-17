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Советские истребители МиГ-29, которые имеются в распоряжении Воздушных сил Украины и вскоре будут переданы Киеву Словакией и Польшей, это морально устаревшие и совершенно неэффективные воздушные машины, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

Он сообщил также, что на Украине в настоящий момент имеется пять бригад, в трех из которых используются самолеты МиГ-29, а в двух остальных – истребители Су-27. Этого очень мало для организации успешного контрнаступления, поэтому Киев дожидается воздушных машин из Польши и Словакии. Но при этом надеется на получение западных самолетов.

Киев давно намекает США и НАТО на поставки истребителей F-16 либо «Тайфун», однако Запад не торопиться соглашаться. Он понимает, что получив современные самолеты, украинская армия будет пытаться наносить удары по территории России. Что автоматически втянет в конфликт все страны Североатлантического альянса.

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