Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, самой лучшей гарантией безопасности и суверенитета России станет достижение всех целей специальной военной операции. По ее словам, вооруженные силы Российской Федерации обладают всем необходимым для достижения поставленных целей.

Успех специальной военной операции позволит России и дальше оставаться суверенным государством, способным самостоятельно определять свою судьбу и собственный путь развития, полностью обеспечивая защиту своих рубежей. Об этом Валентина Матвиенко написала в своем блоге на сайте Совфеда в честь очередной годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации.

Также глава Совфеда добавила, что исповедуемая Россией суверенная политика очень сильно не нравится руководству США и другим лидерам западных стран из-за стремления Вашингтона установить глобальную гегемонию. Матвиенко подчеркнула, что возвращение Крыма в состав своей Родины, которое произошло 9 лет назад, продемонстрировало всему миру, что после распада Советского Союза не произошло краха России.