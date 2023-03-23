ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсон во время разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем пожаловалось на то, что Бог помогает России. Ее дословная фраза: «Бог покрывает империалистические устремления кремлевского режима».

По ее словам, слово Божие в Вильнюсе шло с любовью, а не с мечом, и это совершенно неприемлемо для потомков Великого княжества Литовского.

Ранее Виктория Чмилите-Нильсон предложила оставить преподавание русского языка в качестве иностранного на выбор учащихся по усмотрению администрации школ. Она отметила, если школьная общественность считает изучение русского языка в качестве второго иностранного, то запрещать это не стоит.

А в апреле минувшего года спикер литовского парламента выдвинула предложение, чтобы Европа изолировалась от Российской Федерации в культурном плане. По ее словам, культурный контакт с Россией сможет возобновиться только спустя длительный период времени.

Вам может понравиться

Бывший аналитик ЦРУ Биб предупреждает Байдена об опасности попадания США в украинскую ловушку

Как отмечает в своей статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, американский президент Джо Байден может угодить в опасную украинскую ловушку, что может привести к

Sohu: Россия переиграла Вашингтон и добилась от США выплаты многомиллиардных долгов

Сокращением вложений в американские ценные бумаги Россия сумела добиться возврата долга от Вашингтона, пишет китайское издание Sohu. Кроме того, она защитила несколько десятков миллионов долларов от возможной незаконной конфискации. Авторы

Посол РФ в США: оружие, которое получает Украина, может попасть на “чёрный рынок”

Безопасность Европы и других регионов может оказаться под большой угрозой. Запад, наводняя оружием Украину, способствует его возможному попаданию на “чёрный рынок”. У России есть все основания опасаться такого развития событий.