Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсон во время разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем пожаловалось на то, что Бог помогает России. Ее дословная фраза: «Бог покрывает империалистические устремления кремлевского режима».

По ее словам, слово Божие в Вильнюсе шло с любовью, а не с мечом, и это совершенно неприемлемо для потомков Великого княжества Литовского.

Ранее Виктория Чмилите-Нильсон предложила оставить преподавание русского языка в качестве иностранного на выбор учащихся по усмотрению администрации школ. Она отметила, если школьная общественность считает изучение русского языка в качестве второго иностранного, то запрещать это не стоит.

А в апреле минувшего года спикер литовского парламента выдвинула предложение, чтобы Европа изолировалась от Российской Федерации в культурном плане. По ее словам, культурный контакт с Россией сможет возобновиться только спустя длительный период времени.