ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил принять отечественный вариант так называемого «закона о вторжении в Гаагу», который был принят еще в 2002 году в США для защиты своих военнослужащих.

Володин напомнил всем, что в соответствии с данным законом ни один из граждан США или союзных государств не может быть арестован или задержан в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС). При этом правительство США оставляет за собой право, в случае начала судебного процесса над американским военнослужащим или чиновником, совершить военную интервенцию.

По словам спикера Госдумы, в конституции РФ уже закреплен приоритет национального законодательства над международным, однако работу в данном направлении необходимо продолжать. Володин предлагает на законодательном уровне запретить любую деятельность МУС на территории страны.

Также необходимо подготовить международные соглашения со всеми дружественными странами, которые должны предусматривать «взаимный отказ от сотрудничества с Международным уголовным судом.

Вам может понравиться

Ольшанский: ЧВК «Вагнер» ликвидирует собранный украинским командованием военный кулак в боях за Часов Яр

Как передает «Свободная пресса», российские войска продолжают проведение специальной военной операции. На данный момент самый горячий участок фронта – это Артемовское направление. Очень ожесточенные бои между ВСУ и «вагнеровцами» идут

Губернатор Белгородской области Гладков: в результате обстрела села Борисовка со стороны ВСУ погиб мужчина

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли территорию Белгородской области. Как сообщает в своем Телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, в результате артиллерийского обстрела поселка Борисовка погиб один сотрудник местного предприятия, на

Times: датские и шведские корабли патрулировали район у «Северных потоков» за 4 дня до подрыва

Датские и шведские военные корабли осуществляли патруль в районе, где была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток», за четыре дня до случившегося. Об этом сообщает британское издание The Times. По