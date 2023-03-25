Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил принять отечественный вариант так называемого «закона о вторжении в Гаагу», который был принят еще в 2002 году в США для защиты своих военнослужащих.

Володин напомнил всем, что в соответствии с данным законом ни один из граждан США или союзных государств не может быть арестован или задержан в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС). При этом правительство США оставляет за собой право, в случае начала судебного процесса над американским военнослужащим или чиновником, совершить военную интервенцию.

По словам спикера Госдумы, в конституции РФ уже закреплен приоритет национального законодательства над международным, однако работу в данном направлении необходимо продолжать. Володин предлагает на законодательном уровне запретить любую деятельность МУС на территории страны.

Также необходимо подготовить международные соглашения со всеми дружественными странами, которые должны предусматривать «взаимный отказ от сотрудничества с Международным уголовным судом.