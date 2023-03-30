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Генерал-лейтенант Андрей Кузьменко, возглавивший группировку войск «Восток», продолжит наступательную операцию в западной части ДНР, уверены эксперты портала «Свободная пресса». Они отмечают, что целью нового командующего станет Угледар, который необходимо освободить как можно скорее и с минимальными потерями для ВС РФ.

Пока официальной информации о назначении Кузьменко командующим нет, однако слухи уже появились. Они запустили оживленное обсуждение дальнейших действий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Многие склоняются к тому, что российские войска задействуют стратегию «Суровикин 2.0».

Именно действия генерала Сергея Суровикина, который в октябре был назначен командующим СВО и начал наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, называют наиболее эффективными в ходе спецоперации. Кроме того, при Суровикине российские ВС пополнили хорошо обученные мобилизованные бойцы.

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