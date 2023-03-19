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Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские ВС теперь готовятся к нанесению ракетных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Портал «Свободная пресса» отмечает, что пропагандист высказал точку зрения то ли США, то ли Великобритании, так как сами представители украинского командования на собственное мнение вряд ли способны.

Украинская сторона заявила, что «удар по центрам принятия решений» предрек представитель Белого дома Джейк Салливан, отвечающий за национальную безопасность. По мнению экспертов, это своеобразный способ выведать реакцию России на выдачу не признаваемым судом МУС «ордера на арест» президента РФ Владимира Путина.

Аналитики добавляют также, что именно США и британская разведка считают, что такие атаки России станут ответом на подобные действия МУС. Киев же как огня боится ударов по правительственным зданиям и Генштабу ВС, поэтому раздувает панику.

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