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На днях основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин отправил письмо главе Минобороны Сергею Шойгу. Оно состояло из открытой и закрытой частей, напоминает обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он отметил, что в открытой части Пригожин написал, что 70 процентов Артемовска находится под контролем ЧВК «Вагнер», однако в апреле ВСУ могут начать масштабное контрнаступление. При этом они попытаются отсечь «музыкантов» от подразделений ВС РФ, чтобы разгромить частную военную компанию.

В закрытой части, по предположению Ситникова, содержится секретная информация о замыслах украинского командования, о силах, которые могут быть задействованы Киевом для контрнаступления, а также о тех мерах, которые могут предпринять российские ВС, чтобы отразить атаки противника и не дать ему возможности восстановить контроль над Артемовском.

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