Киев попытался атаковать в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, но наступление сорвалось, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов. В последнее время такие вести с юга приходят все чаще, поэтому портал «Свободная пресса» попытался выяснить, какая там складывается ситуация.

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, именно Запорожская область будет целью контрнаступления ВСУ. В отличие от Донбасса, в этом регионе нет практически соединенных друг с другом городов, имеется много открытых пространств, поэтому Киев намерен воспользоваться этими преимуществами.

Однако они видны не только с Украины, но и из Москвы. ВС РФ уже выстроили мощную эшелонированную оборону и готовы к встрече неприятеля.

В таких условиях Киеву придется собирать для наступления в Запорожской области не менее 80 тысяч боевиков и около 400 танков. С меньшими силами и средствами наступать нет никакого смысла. Российские ВС держат ситуацию под контролем и если у Киева окажется недостаточно ресурсов, украинскую армию просто погонят назад. И она потеряет весь регион целиком.