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Беспилотники ВСУ, среди которых выделяются модернизированные советские Т-141 «Стриж», падают все ближе к российской столице. По мнению экспертов, одиночные дроны лишь проводят своеобразную разведку, выясняя реакцию ПВО, Киев готовит массированную атаку беспилотников, которая вполне может быть проведена 9 мая.

Обозреватель портала «Свободная пресса» Сергей Ищенко пишет, что Киев может рискнуть нанести удар по Алабино в Подмосковье, где обычно проводятся подготовительные мероприятия к Параду Победы.

«Чем не цель для воздушного нападения? Чем не по генералу Яковлефф: «Я стреляю в середину марширующих батальонов?», – пишет аналитик.

При этом он отмечает, что Генштаб ВС РФ прекрасно осознает возможную угрозу со стороны ВСУ и предпримет все необходимые меры. Даже если ВСУ задействуют сотни «Стрижей» для нападения, противовоздушная оборона отработает так, что от «птичек» противника полетят в разные стороны «перья и пух». Причем они даже не успеют добраться до столичного региона, так как будут уничтожены на дальних подступах к Москве.

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