В конце февраля в бои за Авдеевку активно включились российские ВКС, которые начали громить прочные укрепления ВСУ в городе и на подступах к нему планирующими бомбами УПАБ-1500. Портал «Свободная пресса» пояснил, почему авиация присоединилась к Сухопутным силам только сейчас.

Ранее сделать этого не давали средства ПВО Украины, но российские ВС провели для их обнаружения и уничтожения операцию, схожую с израильской. В 1982 году в вооруженном противостоянии с Ливаном ВС Израиля организовало операцию «Медведка-19».

Для расчистки воздушного пространства Тель-Авив активно использовал самолеты радиоэлектронной борьбы и ДРЛОУ, компактные беспилотники, управляемые на расстоянии, вертолеты и другие воздушные машины, которые давали возможность прослушивать частоты противника и обнаруживать сигналы его ПВО. Потом все системы противовоздушной обороны глушились и истребители могли наносить ракетные удары.

Примерно такую операцию организовали и российские ВС, в результате чего ВКС начали атаковать авдеевскую группировку ВСУ. Кроме того, планирующие бомбы способны лететь к цели 40-50 километров, что также обеспечивает безопасность бомбардировщиков и истребителей.