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Натовская разведка работает над технологиями, которые позволяют украинским дронам «Стриж» или «Рейс» проложить путь до российской столицы. Однако в Москву им точно не попасть, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Он рассказал порталу «Свободная пресса», что модернизированными дронами можно управлять как вручную, так и с помощью очков виртуальной реальности. Они летят по маршрутам, прокладываемым Соединенными Штатами и НАТО. Беспилотники очень маневренны, поэтому сбить из автомата или другого стрелкового оружия практически невозможно. Бессильны против них и многие системы радиоэлектронной борьбы, но над их усовершенствованием уже работают российские инженеры.

Несмотря на это, дроны нельзя назвать неуязвимыми. На подступах к Москве их встретит эшелонированная система ПВО, которая способна обнаруживать, сопровождать и сбивать воздушные цели любого типа. Включая всевозможные БПЛА.

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