Бои за Авдеевку, являющуюся последним крупным населенным пунктом в Донецко-Марьинской агломерации, контролируемым киевском режимом, продолжаются с ноября прошлого года. Российские ВС успешно действуют на этом направлении и постепенно замыкают кольцо вокруг города, пишет портал «Свободная пресса».

Автор публикации Константин Ольшанский напоминает, что все пути снабжения Авдеевского гарнизона уже перерезаны. В том числе, и железная дорога, которую Киев длительное время использовал для отправки оружия, техники, боеприпасов и личного состава.

Петля вокруг Авдеевки затянется на шее главкома ВСУ Залужного, который вместе с президентом Украины Зеленским продолжает настаивать на удержании этого города и Артемовска в заведомо проигрышной ситуации и при огромных потерях в рядах украинской армии.

Ольшанский также приводит слова польского военного эксперта Яна Матоги, который обнаружил схожесть между действиями ВС РФ в Авдеевке и Артемовске. И там, и там завершать боевые действия будет так называемая «тоннельная битва», так как боевики пытаются зарываться глубже под землю. Но у российских войск еще со времен Сирии имеется опыт подобных сражений.