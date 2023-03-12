Главком ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и выслушал целый ряд весьма жестких претензий. Они касались отсутствия побед при том, что Киев исправно получает западное оружие, и, что тоже важно, огромные деньги, которые деваются неизвестно куда.

Киев отметает подобные обвинения, заявляя, что ждет западных танков для начала наступления. Как только эти самые «Леопарды» с «Абрамсами» появятся, никакой пощады российской армии якобы не будет. Однако на деле все выглядит несколько по-другому.

На днях российские ВС передали Ирану западное вооружение, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin. Теперь Тегеран на своих заводах сможет изготавливать аналоги этих ПТРК в неограниченных количествах. Так что как только «Абрамсы» с «Леопардами» появятся в зоне СВО, иранские «Джавелины» превратят их в металлолом.

Потеря Киевом большого количества западного оружия также является частой причиной возмущения США. Они понимают, что все это вооружение тщательно изучается, некоторое даже копируется и потом используется против ВСУ. И против техники, поставляемой на Украину тем же Западом.