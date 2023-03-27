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Наемники на Украине, которые приезжают с западных стран, не хотят идти воевать на передовую и стараются не уходить дальше второй или даже третьей линии обороны. Об этом рассказал Ян Гагин, советник Дениса Пушилина, врио главы ДНР, сообщает ТАСС.

Гагин отметил, что большая часть иностранцев держатся на довольно безопасном расстоянии от сил РФ, они выбирают для себя вторую или третью линию обороны.

С его слов, на передовой оказываются зачастую военные, которые не имеют никакого опыта. Советник Пушилина подчеркнул, что такие солдаты погибают в первом же бою.

Ян Гагин также рассказал, что по наблюдениям больше всего наемников из зарубежных стран, которые воюют на стороне украинских Вооруженных сил, находится в направлении Артемовска и Авдеевки.

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