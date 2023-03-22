ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Артемовском замечены немецкие боевые танки Leopard. Об этом рассказал Ян Гагин, советник Дениса Пушилина, врио главы Донецкой республики.

С его слов, там же обнаружены и зарубежные бронетранспортеры. Гагин добавил, что бронезащита западных БТР не так надежна, как казалось, а поэтому техника является уязвимой.

Советник врио главы ДНР уточнил, что сейчас иностранная техника со стороны ВСУ массово в боях не участвует. Он считает, что проблема в логистике и у командования ВСУ нет возможности перевести новую западную технику на передовую линию фронта.

Также Ян Гагин добавил, что город почти полностью блокирован силами российских подразделений. Артиллерия РФ держит под огневым контролем все пути, которые ведут к Артемовску.

Вам может понравиться

В ДНР подорвался мирный житель Макеевки

В Донецкой Народной Республике в городе Макеевка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК). Сообщается,

ВСУ попытаются прорваться на Крым через Голую Пристань

Контрнаступление вооруженных сил Украины, по всей вероятности, будет осуществлено через населенный пункт Голая Пристань Херсонской области. Источники сообщают, что со стороны украинских сил участились высадки диверсионно-разведывательных групп на островах, расположенных

Особенное путешествие: семейный вагон, вагон-бистро и другие предложения от «Сапсана»

Высокоскоростные поезда позволяют получить дополнительный комплекс услуг при покупке билетов в специальные вагоны. Путешествие поездом вместе с детьми нередко сопровождается дополнительными трудностями. Однако на самом быстром поезде страны можно проехать