Под Артемовском замечены немецкие боевые танки Leopard. Об этом рассказал Ян Гагин, советник Дениса Пушилина, врио главы Донецкой республики.

С его слов, там же обнаружены и зарубежные бронетранспортеры. Гагин добавил, что бронезащита западных БТР не так надежна, как казалось, а поэтому техника является уязвимой.

Советник врио главы ДНР уточнил, что сейчас иностранная техника со стороны ВСУ массово в боях не участвует. Он считает, что проблема в логистике и у командования ВСУ нет возможности перевести новую западную технику на передовую линию фронта.

Также Ян Гагин добавил, что город почти полностью блокирован силами российских подразделений. Артиллерия РФ держит под огневым контролем все пути, которые ведут к Артемовску.