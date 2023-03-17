На территории одного из населенных пунктов Одесской области сотрудники территориального центра комплектования ВСУ задержали двух прохожих, оказавшихся моряками, чтобы отравить их на фронт. Об этом сообщает Телеграм-канал «Политика страны».

Данные события произошли на территории населенного пункта Килия в Одесской области. Сообщается, что моряки сошли на берег по заданию капитана торгового судна, но на пути следования их встретили люди в военной форме, оказавшиеся в итоге сотрудниками местного военкомата.

После проверки документов моряков посадили в автобус и привезли в Измаил, где их разместили в одном из местных спортзалов. По информации авторов Телеграм-канала, в настоящий момент капитан торгового судна ведет переговоры с начальником центра комплектования ВСУ Измаила, но последний сообщил, что намерен отправить моряков на фронт.

Напомним, что в Сети все чаще появляются кадры «жесткого» задержания местного населения мужского пола прямо на улицах различных городов Украины, которых силой заталкивают в автобусы и доставляют в местные военкоматы.