В ходе боев за Северодонецк и Рубежное украинские ВС применяли «ковровые бомбардировки», которые запрещены Женевской конвенцией. Об этом РИА Новости рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока.

Она пояснила, что украинские военные, пытаясь выбить из населенных пунктов российские ВС, прицельно обстреливали Рубежное и Северодонецк, а также вели неизбирательный артиллерийский огонь. Кроме того, они обстреливали города по тактике «конвертов».

Она заключается в том, что удары наносятся по углам квадратов и по их центру. Из-за такого обстрела гражданское население не имеет никакой возможности безопасно эвакуироваться. Женевская конвенция трактует подобные удары как военное преступление.

Также ВСУ активно использовали реактивные системы залпового огня «Град», чтобы обстреливать дома, школы, детские сады и другие гражданские объекты. При этом боевики отлично знали, что в городе есть мирное население. По словам Сороки, после освобождения городов от ВСУ в Рубежном и Северодонецке были найдены останки более 2500 гражданских, погибших именно под обстрелами украинских боевиков.