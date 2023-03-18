Известный телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Телеграм-канале видео с простреленным насквозь российскими бойцами бронеавтомобилем Humvee производства Соединенных Штатов Америки в зоне проведения специальной военной операции.

На опубликованных кадрах видно, как украинский военнослужащий показывает своему сослуживцу сквозные отверстия, проделанные российскими бойцами на передовой. По словам одного из солдат ВСУ, пули или осколки попали в заднюю часть автомобиля, пробили бронепластину и, пролетев через весь салон, попали в приборную панель и лобовое стекло американского Humvee.

Соловьев в комментарии под видео написал, что «хваленую американскую бронемашину прошило насквозь». Напомним, что недавно в Сети появилось новое видео с огромной колонной современной колесной западной бронетехникой ВСУ, которая стоит у обочины на одной из украинских автомобильных дорог. В частности там были замечены современные американские бронемашины Oshkosh M-ATV и старые Humvee.