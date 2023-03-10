Авторы Телеграм-канала «Пригожин в Telegram» опубликовали интересный случай с одним из украинских военнопленных, который сдался одному из штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» под Артемовском.

По словам украинского солдата Дмитрия Бабича, российские военнослужащие относятся к бойцам ВСУ намного лучше их собственного командования. Бабич рассказал, что его насильно мобилизовали еще осенью 2022 года, после чего он был направлен в состав «элитной» 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Далее его в составе подразделения отправили на фронт.

По его словам, он даже не знал, на каком именно участке фронта несет службу и с кем должно вести боевые действия его подразделение. Все что ему было известно, его группа должна была прикрывать отход другого подразделения. Однако рано утром на позиции его группы ворвались бойцы ЧВК «Вагнер» и предложили всем сдаться. Бабич с удовольствием воспользовался данным предложением.