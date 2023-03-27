Военнослужащий украинской армии остановил посреди дороги автомобиль, за рулем которого находилась девушка с маленьким ребенком, оскорбил ее и напугал выстрелами из автомата из-за того, что она обогнала на трассе колонну военной техники. Соответствующая видеозапись с автомобильного регистратора была опубликована в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах видно, как пикап зеленого цвета обгоняет автомобиль, в котором ехала девушка с ребенком, и останавливается прямо на дороге. Из пикапа выходят двое мужчин в форме вооруженных сил Украины с автоматами в руках. Один из солдат ВСУ подходит к автомобилю девушки, требует предоставить документы для проверки и начинает ее оскорблять.

Украинский военнослужащий обвинил девушку в том, что она обогнала военную колонну и едва не сбила одного из солдат. Далее он назвал ее «мразотой» и спросил, почему она отвечает ему на русском языке. После этого он громко постучал по автомобилю рукой из-за чего ребенок начал плакать, а возвращаясь в пикап, направил автомат в сторону автомобиля девушки и сделал несколько выстрелов из автомата мимо.