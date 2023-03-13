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В распоряжении ВС РФ имеется супероружие, которое готово бросить вызов всей системе противовоздушной обороны Украины, пишет китайское издание Sohu. Авторы публикации уточняют, что речь идет о беспилотном аппарате «Герань-2», который превосходит любые известные аналоги по эксплуатационным и боевым характеристикам.

Дрон-камикадзе способен находиться в воздухе около 10 часов, дальность его полета составляет 1800 километров, что гораздо больше, чем у турецких «Байрактаров», имеющихся на вооружении ВСУ и американских «Switchblade». 50-килограммовая боевая часть позволяет атаковать любые цели, включая бронетехнику.

Стоимость барражирующего боеприпаса составляет всего 20 тысяч долларов. Ракеты украинской ПВО обходятся в 10 раз дороже, причем далеко не факт, что дрон удастся сбить всего одним боезарядом. Поэтому ВС РФ могут вынуждать Киев тратить дорогостоящие боеприпасы на копеечные беспилотники.

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