Около двух десятков военнослужащих украинской армии сейчас находятся на военной базе недалеко от Рима. Там они осваивают зенитно-ракетные комплексы Samp-T. Такое вооружение должно в скором времени направиться на Украину из Италии. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano – передаёт ТАСС.

Впрочем, официально власти Италии не подтверждали информацию о том, что на территории страны находятся военнослужащие украинской армии. В то же время СМИ утверждают, что глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто ранее заявлял в местном парламенте о необходимости подготовить украинских военных к использованию вооружения, которое поставляет Рим.

ТАСС в этой связи напоминает, что Италия, как и другие страны Европы, предоставляет Киеву военную помощь. Речь идёт об обмундировании, технике и так далее. Однако какую именно технику направлял Рим Киеву, не уточняется – эта информация засекречена. По данным СМИ, упомянутые системы Samp-T должны поступить в распоряжение ВСУ до лета.