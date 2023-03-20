Сегодня, 20 марта, состоится визит Си Цзиньпина, представителя Китая, в Россию. Лидер КНР прилетит в Москву и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Американские СМИ уже начали критиковать визит китайского политика в России. Так, тв-канал CNN одним из первых осудил поездку Си Цзиньпина, который назвал лидера РФ своим «лучшим другом».

По заявлениям СМИ, этими действиями Китай бросает вызов глобальному миропорядку, который сейчас возглавляют Соединенные Штаты. При этом КНР в данном вопросе поддерживает Россию.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, официальный представитель КНР уже четыре раза общался с Владимиром Путиным, при этом переговоров с Зеленским, лидером Украины, не было вовсе.