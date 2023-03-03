Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал британского канала Sky News, в 2022 году на территории Великобритании был отмечен всплеск преступлений, совершенных на почве расовой ненависти. Сообщается, что после начала СВО на территории Украины многие россияне в Британии подверглись жестоким нападениям, вандализму и угрозам.

Британские журналисты отметили, что количество преступлений против россиян, совершенных на почве национальной ненависти, увеличилось примерно в два раза. При этом насилию подвергались, в том числе, и школьники младшего возраста. По словам автора материала, зарегистрированные правонарушения являют собой лишь верхушку айсберга, так как большая часть жертв насилия по расовому признаку отказывается обращаться в полицию.

Как следует из материала британских журналистов, россияне подвергаются нападениям в супермаркетах, пешеходных переходах и строительных площадках. Представители юридических компаний, связанные с Россией, получают корреспонденцию с проукраинским содержанием и белым порошком неизвестного происхождения.