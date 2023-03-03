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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал британского телевизионного канала Sky News, подразделения, обороняющие населенный пункт Артемовск (украинское название Бахмут) уже в ближайшее время будут вынуждены покинуть город, так как ситуация на данном участке фронта для ВСУ ухудшается с каждым днем.

Британский корреспондент Росси сообщает, что из-за ухудшающейся ситуации изо дня в день, украинская оборона Артемовска падет уже в ближайшее время. При этом еще во вторник американский телевизионный канал процитировал одного из военнослужащих ВСУ, который заявил, что ситуация на всех участках фронта для украинской армии не такая оптимистичная, как принято публиковать в официальных заявлениях.

Напомним, что 3 марта командир одного из украинских подразделений, принимающих участие в обороне Артемовска, с позывным «Мадьяр» заявил, что вышестоящее командование приказало его группе покинуть свои позиции и выйти из Артемовска.

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