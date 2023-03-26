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Весеннее контрнаступление, о котором ВСУ беспрестанно говорят, станет последним в специальной военной операции. Причем даже в том случае, если украинские боевики сумеют его успешно провести, уверен американский военный эксперт Шон Белл.

Он отметил, что Запад не торопится оказывать Киеву поддержку, а без него ВСУ выдыхаются. Если они пойдут на контрнаступление и начнут добиваться желаемых для себя результатов, долго это не продлится. На каком-то этапе Россия снова выбьет всю западную технику и украинцам придется вновь просить вооружение в США.

«Западная военная поддержка хрупка, уже есть признаки того, что поставки вооружения ограничены» – пояснил аналитик.

Напомним, что Киев регулярно упоминает весеннее контрнаступление, но западные танки и другое вооружение все еще находятся в пути. Украинские политики умоляют США и НАТО действовать быстрее, но те держат киевский режим «на военной голодной диете».

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