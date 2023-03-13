ВС РФ постепенно затягивают «Авдеевскую петлю», украинские боевики имеют все шансы в скором времени оказаться в окружении под Донецком, сообщает портал «Свободная пресса».

Автор публикации Александр Ситников ссылается на Эдуарда Басурина, который сообщил об установлении ВС РФ контроля над Красногоровкой в Ясиноватском районе. Российские подразделения уже закрепились в населенном пункте, поэтому могут продвигаться дальше, охватывая Авдеевку с данного направления.

Окружение поселка позволит ВС РФ обойтись без штурма и свести потери к минимуму. Все дело в том, что в Авдеевке выстроены мощные бетонные укрепления, штурмовать которые нецелесообразно. Именно поэтому российские военные намерены затянуть петлю, перекрыть украинскому гарнизону все входы и выходы, заблокировать снабжение и просто дождаться, когда боевики начнут сдаваться сами.