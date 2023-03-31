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27 марта главком ВСУ Валерий Залужный объявил Авдеевку так называемой «красной зоной», в которую категорически запрещен доступ волонтеров, представителей СМИ и гражданских лиц, передает портал «Свободная пресса». Представители «власти», назначенные главой киевского режима Владимиром Зеленским, населенный пункт уже покинули.

Обозреватель Александр Ситников связывает это с прорывом обороны ВСУ российскими войсками. Они уже ведут бои на территории города, поэтом Киев отключил мобильную связь и совсем скоро может выключить еще и электроэнергию, поставив Авдеевку на грань гуманитарной катастрофы.

Украинские боевики уже не в состоянии удерживать город, поэтому отыгрываются на мирном населении, устраивая традиционные репрессии. Они выискивают всех жителей лояльных РФ и жестоко с ними расправляются. Однако огромные потери вскоре вынудят ВСУ покинуть Авдеевку. В противном случае город окажется в котле и тогда у Киева не останется шансов вывести свои подразделения.

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