Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Соединенные Штаты поставляют Киеву дальнобойные средства поражения. По его словам, дальность ракет составляет 150 километров, причем все они уже «нацелены на военные объекты» ВС России, передает «Свободная пресса».

По мнению автора публикации Александра Ситникова, речь идет о снарядах GLDSB, один из которых недавно был уничтожен российской ПВО. Их дальность действительно составляет 150 километров, а США недавно сообщали о поставке на Украину таких боеприпасов.

Аналитик считает, что сейчас ВСУ не станут активно задействовать эти снаряды – они ждут улучшения погодных условий, чтобы начать контрнаступление и использовать все виды вооружений, полученных от Запада.

Ситников также привел высказывание американского бизнесмена Илона Маска, который порекомендовал ВС РФ способ уберечься от дальнобойных средств поражения, выпускаемых РСЗО HIMARS. По его словам, российским войскам достаточно постоянно менять позиции, чтобы не попасть под удар.