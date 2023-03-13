Россия теряет позиции одного из главных экспортёров оружия. Впрочем, доля страны на мировом рынке вооружений всё ещё довольно высока. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Данные из соответствующего доклада приводит “Лента.ру”.

Лидерами по экспорту вооружений в 2018-2022 годах стали США и Россия. При этом объёмы продаж Москвы снизились на 31% по сравнению с прошлым пятилетним периодом. В тоже время экспорт США увеличился на 14%. По данным SIPRI, сейчас на Россию приходится 16% от всего мирового рынка экспорта вооружений (ранее было 22%). Доля США – 40%.

Среди крупных импортёров вооружения в 2022 году ожидаемо оказалась Украина. После начала специальной военной операции России по защите Донбасса Запад стал накачивать ВСУ оружием. До этого импорт вооружения на Украину был незначительным. Сейчас страна занимает 3 место по ввозу оружия, уступая лишь Катару и Индии.

В Москве неоднократно заявляли, что поставка вооружения Киеву не приближает мирные переговоры по урегулированию конфликта, а наоборот только усугубляет ситуацию. Также в Кремле подчёркивали, что западное вооружение, а также транспорт, который его перевозит, являются законными целями для ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.