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В новых современных реалиях мир должен всеми способами избежать так называемого «холодного» военного конфликта. Такое мнение высказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Он выразил надежду, что мировое сообщество откажется от идеи любых видов конфликтов мирового масштаба. Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай всегда был против гегемонии в мире и «силовой политики» в отношении любых стран. По его словам, позиция КНР заключается в урегулировании любых разногласий сторон посредством диалога.

Ранее сообщалось, что советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о необходимости услышать КНР позицию Украины в вопросе конфликта с Россией. Он подчеркнул, что американская сторона обращалась с призывом к Си Цзиньпину согласиться на беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также в Госдепартаменте США призвали Китай оказать влияние на Россию в вопросе прекращения СВО на Украине.

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