Командование вооруженных сил Украины попытается сделать основную ставку в своем будущем весеннем контрнаступлении на тактическую внезапность. Такое мнение известного военного эксперта Владислава Шурыгина приводит в своем материале издание «Военное дело».

По словам эксперта, командование украинской армии попытается использовать эффект тактической внезапности, выбирая места для своего весеннего контрнаступления. При этом командование ВСУ попытается добиться на данных участках фронта значительного превосходства сил и техники – не менее, чем один к семи. В первые минуты своего контрнаступления, по мнению Шурыгина, подразделения ВСУ попытаются уничтожить штабы, средства связи а также полевые склады с боеприпасами и ГСМ вооруженных сил России.

Для реализации данного плана ВСУ будут использовать американские РСЗО HIMARS и ударные дроны, чтобы нанести боевое поражение российским силам на глубину до 80 км. При этом успех данной операции будет в полной мере зависеть от возможностей украинской разведки, полностью опирающейся на технические возможности НАТО и США, «вскрыть» расположение военной инфраструктуры российских сил на выбранном месте контратаки.