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Как отмечает в своем материале издание «Русская весна», подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают атаковать в окрестностях Авдеевки, чтобы окружить гарнизон ВСУ.

По данным украинских военных аналитиков, ожесточенные бои в настоящий момент идут в районе поселка Каменка, где российские штурмовые группы смогли добиться частичного успеха. Позиционные бои с переменным успехом продолжаются в районе села Красногоровка и в самой Авдеевке. Также украинские источники сообщают об атаках российских сил в сторону поселка Арескандрополя.

Продолжается усиленный пятидневный штурм позиций ВСУ в Невельском. По информации украинской стороны, в направлении Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) российские войска перешли в атаку с целью прорвать оборону ВСУ на данном участке. Также было совершено несколько попыток прорвать позиции украинских сил севернее Водяного, однако пока они не увенчались успехом.

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