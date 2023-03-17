Ситуация в Бахмуте (ранее Артемовск) и его окрестностях для вооруженных сил Украины становится критической. Российские штурмовые отряды смогли перерезать основные пути снабжения украинского гарнизона, что очень сильно усложнило логистику для вооруженных сил Украины. Об этом сообщают украинские военные эксперты.

В настоящий момент идут ожесточенные боевые действия в таких районах города, как Самолет, Квадраты, Буденовка, Собачевка и Водоканал. Штурм оборудованных позиций вооруженных сил Украины российскими бойцами также продолжается на улицах Ивана Ивкина, Полярная, Геологов, Корсунского и Коммунальная. При этом штурмовые подразделения российских сил наступают на территории промышленной зоны АЗОМ сразу с двух направлений.

Сообщается, что на некоторых участках подразделения украинской армии пытаются проводить контратаки, но пока безуспешно. Российские штурмовики продвигаются как по внешнему периметру в окрестностях населенного пункта, так и внутри города.