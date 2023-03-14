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Штурмовые подразделения частной военной компании «Вагнер» ведут боевые действия в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), чтобы сомкнуть клещи и завершить операцию по окружению гарнизона ВСУ в городе. Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщают о панических настроениях в ряда украинских военных аналитиков, публикующих неутешительные сводки с фронта.

По данным украинских источников, на севере Артемовска ситуация для ВСУ очень тяжелая и уже в ближайшее время может стать критической. Здесь штурмовые группы ЧВК «Вагнер» начали бои за населенный пункт Богдановка. В окрестностях поселка Дубово-Васильевка российские войска пытаются расширить свой плацдарм в сторону населенного пункта Часов Яр.

Украинские военные аналитики уверены, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» пытаются замкнуть окружение Артемовска в районе населенного пункта Хромово, где должны встретиться две группировки российских сил, наступающих с северной и юго-западной сторон.

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